ARTIGO: Nordeste – Diário de bordo (III): O povo do riso

Uma breve análise sobre o humor em outros meios

“O humor minimiza a crise, o drama, o problema. O povo ri da sua própria desgraça.”

Chico Anysio

Neste terceiro relato sobre minha ida ao Nordeste, pude conhecer um pouco do outro lado desse nosso país, e como já diziam em outrora: “Quem viaja, estuda duas vezes!” Assim, considero que ao sair do aconchego do “lar doce lar”, independentemente do lugar ao qual se escolhe chegar, é sempre importante estar disposto a conhecer os moradores locais, a história, a cultura, a culinária, as diferenças regionais, etc. Desta forma, destaco que um dos traços marcantes dos cearenses é com toda certeza, o humor.

O sotaque cearense, as gírias e os causos de lá, já são por si só bem animados. Mas, em qualquer um dos lugares aos quais você visita, sempre há alguém com essa ou aquela história engraçada. E parece que o comércio local gira em torno desse humor, é comum vê-lo nos mais diversos personagens, desde guias, taxistas, porteiros, vendedores ambulantes, repentistas, entre outros.

Talvez essa seja uma das explicações do porquê o Ceará fornece ao país os ‘melhores’ humoristas. Só para citar alguns deles, temos: Chico Anysio, Renato Aragão, Lupe Gigliotti, Adamastor Pitaco, Zé Modesto, Tom Cavalcante, Tiririca, Tirulipa, Matheus Ceará, Wellington Muniz (Ceará), etc.

E claro que, com tamanha gama de profissionais do humor, é comum algumas barracas das praias de Fortaleza, oferecerem em alguns dias da semana, shows de comédia com os mais diversos personagens. Nesse sentido, e em meio ao tal cenário, existem muitas opções humorísticas que vão desde o tradicional contador de piadas ao stand up comedy.

Enfim, em meio a essa história de humor, aprendi uma coisa com os moradores locais e que penso que deve ser uma de nossas metas diárias de vida. Por mais difícil e complicada que seja a sua situação, “o importante é rir da desgraça, já que, chorar não vai adiantar mesmo”. Que possamos ter em nosso dia a dia o mesmo bom humor cotidiano de nossos irmãos cearenses!

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor, Historiador e Gestor Ambiental

Membro Correspondente da ACL e AMLJF

