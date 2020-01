Inscrições da Copa Unipedras/UNIFAI terminam nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina (Selar) está com inscrições abertas para a 14ª edição da Copa UNIPEDRAS UNIFAI de Futsal categoria aberta.

Segundo o secretário municipal de esportes, Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú”, e o diretor Luciano Netto, as inscrições são limitadas e podem ser feitas na sede da Selar com encerramento nesta segunda-feira (13) com a retirada das fichas de inscrição dos atletas e comissão técnica.

Assim como acontece todos os anos, os jogos acontecerão as segundas, quartas e sextas, no Ginásio de Esportes “Paulo Camargo”.

A Copa Unipedras é uma das principais competições de Adamantina e Região e atrai jogadores de varias cidades e conta com total apoio da Marmoraria Unipedras através do empresário Dirceu e equipe, além do apoio da UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina



Mais informações pelo telefone: (18) 3522-4312.