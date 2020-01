Chuva e forte vento destelham parte da Paróquia em Lucélia, prejuízo começa a ser contabilizado

As fortes chuvas acompanhadas por rajadas de ventos na tarde deste domingo (12), provocaram o destelhamento de parte da Paróquia Sagrada Família de Lucélia.

Objetos foram lançados na praça da matriz e também atingiram a rede elétrica causando a interrupção do fornecimento de energia mais de 1.200 residências da cidade, conforme informou a concessionária de energia.

A reportagem do Adamantina Net falou com o padre Adriano Andrade por telefone. O sacerdote que está em viagem, informou que os prejuízos já começaram à ser contabilizados e medidas foram tomadas visando sanar parcialmente o problema para que não sejam afetadas outras parte do templo religioso.

Apesar do susto, não houve o registro de vítimas, conforme informou o Corpo de Bombeiros de Adamantina.

FOTOS: Enviadas por internauta FOTO DE CAPA: Clikar