Fumaça no interior de banco de Adamantina foi causada por disparo do sistema de defesa e não por incêndio

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado

O disparo no sistema de defesa de uma agência bancária localizada no cruzamento da Rua Deputado Salles Filho com a Avenida Rio Branco em Adamantina na noite deste sábado (11), causou vários comentários em redes sociais e aplicativos de mensagens deixando a população da Cidade Joia e região em alerta.

Mensagens e vídeos foram enviados informando que a agência havia se incendiado, que bandidos teriam tentado arrombar um caixa eletrônico e até mesmo que dinamites teriam sido explodidas dentro do estabelecimento bancário.

A reportagem do Adamantina Net apurou o ocorrido e entrou em contato com o Tenente Rodrigo – Comandante Interino da 2ª Companhia da Polícia Militar de Adamantina que informou que “a fumaça no interior da agência bancária foi causada por um disparo da central de monitoramento e, constitui o sistema de defesa do banco, não por incêndio conforme foi ventilado pela cidade”.

O Tenente Rodrigo informou ainda que a agência encontra-se em reforma e que equipes da Polícia Militar foram deslocadas para o local para atender um chamado de incêndio e constataram que o dispositivo de fumaça havia sido ligado, as equipes efetuaram ainda buscas no local, mas não encontraram nenhuma situação de anormalidade.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, porém, não foi constatado foco de incêndio no local.

Ainda de acordo com informações obtidas pela nossa reportagem, o gerente foi acionado para corrigir o erro no sistema.

PROBLEMA É RECORRENTE

O portal Adamantina Net tem acompanhado a situação de disparo de fumaça na agência bancária e esta não é a primeira vez que o problema ocorre mobilizando equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de gerar preocupação aos transeuntes e à população de Adamantina.

Na última vez, em outubro de 2019, houve o disparo do dispositivo causando a mesma situação.