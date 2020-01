UniFAI abre na próxima semana Vestibulares Agendados 2020

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abre na próxima semana os Vestibulares Agendados para ingresso nos cursos de Graduação do Ano Letivo 2020.

As datas de provas disponíveis são nos dias 16 de janeiro (quinta-feira), 28 de janeiro (terça-feira), 5 de fevereiro (quarta-feira), e 14 de fevereiro (sexta-feira), com horários às 13h30 ou 19 horas, sendo três horas de duração e realização no Câmpus I (na rua Nove de Julho, 730).

Para participar de um Vestibular Agendado, basta escolher uma data e se inscrever pelo hotsite, preenchendo os dados (é preciso ter em mãos o RG e o CPF). A taxa de inscrição é de apenas R$ 20.



Os resultados estarão disponíveis três dias úteis após a realização das provas. Mais informações pelo hotsite ou pelo telefone (18) 3502-7010.

O Ano Letivo 2020 tem início previsto para o dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira, para alunos calouros e veteranos de todos os cursos de graduação.

Cursos

A UniFAI oferece vagas nos cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura); Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Psicologia (Bacharelado); Tecnologia em Estética e Cosmética; Agronomia; Ciência da Computação; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Matemática (Licenciatura); Química (Bacharelado); Tecnologia em Agronegócio; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Design; Direito; Geografia (Licenciatura); História (Licenciatura); Pedagogia (Licenciatura); Publicidade e Propaganda; e Serviço Social.

Além dos cursos de Graduação, a UniFAI conta também com cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e realiza diversas atividades de Extensão e Aperfeiçoamento para atendimento da comunidade acadêmica e das demandas regionais. Mais informações pelo hotsite ou pelo telefone (18) 3502-7010 (Ramal 7080).

por Daniel Torres de Albuquerque