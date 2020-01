Tiro de Guerra 02/080 de Adamantina comemora 45 anos de idade

O Tiro de Guerra 02/080 – Adamantina-SP comemora seu aniversário de criação no próximo dia 12 Jan 20. O ato de sua criação se deu por meio da Portaria nº 1.273 de 21 de agosto de 1973, a qual foi publicada no Diário Oficial de 29 de agosto do mesmo ano, sob o nº 166.

Inicialmente o Órgão Militar recém-criado recebeu a numeração alfanumérica de TG 02-311, o primeiro Diretor foi Sr. EUCLIDES ROMANINI (então Prefeito do Município), nomeado em janeiro de 1.975, o primeiro Instrutor Chefe foi o então 2º Sargento ROBERTO UBIRATAN FERNANDES, nomeado em 25 de julho de 1974.

Suas atividades tiveram início em 12 de janeiro de 1975, com a matrícula de 70 (setenta) convocados da classe de 1956 e a inauguração de sua sede se deu na Alameda Armando de Salles Oliveira nº 763 (atual local).



O TG teve suas atividades suspensas dos anos de 2001 a 2005, durante os 26 anos de funcionamento da primeira fase do TG foram matriculados 2.574 jovens para a prestação do Serviço Militar Inicial.

O TG 02-080 – de Adamantina foi reinaugurado em 2006 com a matrícula do contingente de convocados da classe de 1997 tendo como Diretor o Sr José Francisco Figueiredo Micheloni, Prefeito do Município, e Chefe da Instrução o 1º Sgt Silas Anderson de Oliveira.

Atualmente o Tiro de Guerra 02/080 de Adamantina matricula anualmente 50 atiradores, e sua principal missão é formar Cabos e Soldados de 2º Categoria para compor a Reserva Mobilizável do Exército Brasileiro, as atividades realizadas são voltadas ao aprimoramento do caráter, desenvolvimento da capacidade física e do conhecimento da profissão militar, estimulando comportamentos e atitudes que proporcione o estreitamento e a maior integração da instituição com a sociedade civil com sua participação em diversas campanhas entre o Tiro de Guerra, a Promoção Social e o Fundo Social de Solidariedade, na arrecadação de agasalhos, vacinação da população, alimentos não perecíveis entre outros, para amenizar o sofrimento das famílias mais necessitadas do município, despertando desta forma o sentimento de solidariedade, norteado pela noção de cidadania.

O Tiro de Guerra tem participação destacada nas atividades cívicas do município, principalmente com sua empolgação e garbo impecável nos desfiles militares da cidade.