Internato de Medicina da UniFAI avança: T1 inicia curso em Araçatuba e T2 em Adamantina

Teve início na última segunda-feira, 6, o período do Programa de Internato dos alunos da primeira turma (T1) do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) na Santa Casa de Araçatuba.

“O nosso Internato se iniciou no primeiro meio ano em Adamantina com o Internato de Saúde Básica e foi muito proveitoso para nós e agora estamos muito felizes em poder estar em Araçatuba, neste que é um hospital de referência”, comemorou a estudante Murieli Fonsati Mazzaro.

O Internato corresponde ao estágio curricular obrigatório sob supervisão direta de docentes nas Unidades Básicas de Saúde e em hospitais e que serve de aprimoramento técnico e prático daquilo que se aprendeu na teoria do 1º ao 4º ano do curso. De acordo com a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), a carga horária mínima do internato deve ser de 35% da carga horária total do curso, ou seja, uma média de dois anos de estágio.

“Esse Internato é fundamental para que o aluno tenha um treinamento para que ele possa, em primeiro lugar, já iniciar a sua vida profissional e, depois, para poder prestar a sua Residência Médica. Sendo assim, o Internato é essa fase de aprimoramento prático e técnico”, explicou o Prof. Dr. Miguel Ângelo De Marchi, coordenador do curso.

Os 66 alunos do 5º ano do curso cumpriram inicialmente as atividades do Internato na Rede Municipal de Saúde de Adamantina e em Mariápolis nos últimos seis meses nas Unidades Básicas de Saúde, Centro de Saúde I, ESF [Estratégia de Saúde da Família] Jardim Adamantina, ESF Cecap, UBS [Unidade Básica de Saúde] de Mariápolis, no CIS [Centro Integrado de Saúde, no prédio que seria destinado à UPA], onde há atendimento em Ortopedia, Oftalmologia, Neurologia, Dermatologia, Cardiologia, Moléstias Infecciosas, Otorrinolaringologia, Cabeça e Pescoço e Pneumologia. E, na Santa Casa de Adamantina, os internos viram as especialidades de Traumatologia, Cardiologia, Clínica Cirúrgica, Cirurgia Plástica, Pré-anestésico, Clínica Médica, Urologia, Endocrinologia, Enfermarias e Pronto Atendimento

A partir de agora, realizarão as atividades práticas por um ano e meio em Araçatuba. Durante 18 meses os graduandos receberão ensino didático e prático em Saúde Coletiva, Clínica Médica, Cirurgia Geral com Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, especialidades básicas da Medicina.

O curso terá duração de 40 horas semanais e será ministrado por um preceptor para cada grupo de cinco alunos. Os preceptores do Internato Médico são os especialistas Luiz Cláudio Andrades Lima (Clínica Médica), Everton Pontes Martins (Cirurgia Geral), Maria Lúcia Marin Cominotti (Ginecologia e Obstetrícia), Fabrício Benez (Ortopedia) e Anderson Azevedo Dutra (Pediatria). No curso, os alunos vão participar de aulas, atendimentos da rotina hospitalar e plantões.

“Os alunos terão agora o Internato propriamente hospitalar, no qual, por três semestres, o interno cumpre, de manhã e à tarde, atividades de visita aos leitos, de prescrição, de discussão de casos, de avaliações e também, eventualmente, de plantões de 12 horas ou menores de seis horas”, emendou De Marchi.

A Santa Casa de Araçatuba é um hospital de alta complexidade, considerado de excelência e referência regional para quase 1 milhão de habitantes. “Entre os vários projetos que estamos desenvolvendo, o Programa de Internato Médico, que tem início agora em 2020, em parceria com a UniFAI, abre este momento tão importante do hospital, momento em que nós passamos a receber alunos. Já temos diversos residentes, em diversas áreas, temos um Programa de Residência já bem consolidado e passamos, agora, a atuar junto aos alunos de graduação. Isso, para nós, é um momento extremamente importante que demonstra um potencial do hospital dentro do contexto de Ensino”, disse o médico intensivista Fábio Bombarda, coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) da Santa Casa de Araçatuba e coordenador geral do Programa de Internato Médico.

“O Internato de Medicina da UniFAI está sendo um sucesso. A Turma 1 iniciou a parte final hospitalar na Santa Casa de Araçatuba e a Turma 2 começou também nesta segunda-feira [dia 6] o Internato da Atenção Básica em Adamantina”, lembrou o reitor Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.

“Parabenizo a Turma 1 do curso de Medicina da UniFAI pelo excelente trabalho desenvolvido em nosso município, pois recebemos somente elogios por parte da população. Desejamos sucesso a essa turma em seu próximo desafio em Araçatuba. Vocês realmente ajudaram a construir os caminhos desse curso. A T2 inicia o Internato em Adamantina e pode ter a certeza de que estaremos juntos para a concretização desse sonho e, cada vez mais, vamos, juntos, buscar melhorias para um aprendizado de qualidade”, completou o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM).

por Assessoria de Imprensa – Colaborou: Assessoria da Santa Casa de Araçatuba