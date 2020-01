Reitor da UniFAI faz balanço de 2019, enfatiza investimentos realizados e destaca projetos para 2020

O ano de 2019 vai ficar marcado por ter sido aquele no qual a Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizou mais investimentos para a melhoria da infraestrutura e da qualidade do ensino, pesquisa e extensão. Somente nos últimos seis meses do ano foram investidos mais de R$ 12 milhões.

Ações integradas entre Reitoria, colaboradores (funcionários e professores), alunos, comunidade e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, deixarão suas marcas para o progresso do ensino na região.

O modelo jurídico autárquico da Instituição torna oportuna que seu orçamento seja reinvestido na melhoria do ensino, fazendo com que a qualidade do ensino nela gerada seja diferenciada das demais, já que os investimentos nunca param de acontecer. Isso traz a excelência de aprendizagem ao aluno que estuda na UniFAI e, ao mesmo tempo, fornece um grande impacto social positivo na comunidade e região. É dinheiro público gasto na educação com responsabilidade e transparência, impulsionando benefícios a toda a comunidade.



Em julho de 2017 não apenas assumimos a primeira Reitoria da UniFAI, assumimos, também, o compromisso de dar continuidade a um projeto criado na brilhante gestão do Prof. Dr. Márcio Cardim (com apoio integral do prefeito de Adamantina na época José Francisco Figueiredo Micheloni, o Kiko Micheloni, do DEM, e do deputado estadual Mauro Bragato, do PSDB), que transformou nossa Instituição em Centro Universitário e trouxe o curso de Medicina. Então ficou pactuado em nosso plano de gestão, intitulado “Qualidade de Ensino e Empreendedorismo”, colocar em prática a estrutura de Centro Universitário, consolidá-lo e fazê-lo progredir através de quatro eixos principais: ensino, pesquisa, extensão e uma gestão empreendedora. Ficou pactuado também que faríamos uma gestão para os alunos da UniFAI, que iríamos investir para que essas conquistas fossem consolidadas e evoluídas. E assim estamos fazendo.

Investimentos para um ensino de qualidade

Todo esse montante de R$ 12 milhões foi direcionado para incrementar a infraestrutura física de laboratórios, unidades de atividades práticas e demais ambientes acadêmicos, além da aquisição de equipamentos.

Dentre os investimentos que continuam sendo realizados, foram mais de R$ 6,5 milhões investidos em infraestrutura no Câmpus II; R$ 343 mil na aquisição de contêineres (consultórios móveis); mais de R$ 1,7 milhão na aquisição de equipamentos médicos; e mais de R$ 3,5 milhões repassados para as Santas Casas de Adamantina e Araçatuba para reforma e custeio de atividades de estágio.

No segundo semestre de 2019 foram adquiridos seis Consultórios Médicos Móveis (contêineres) equipados e climatizados, que serão utilizados no atendimento à população na atenção básica. Os consultórios estão em fase de instalação em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Além disso, uma sala de aula móvel com capacidade para 50 alunos está sendo alocada na Santa Casa de Adamantina. O foco principal dessa ação é possibilitar uma estrutura adequada para o desenvolvimento prático dos estudantes e, como consequência, ampliar a capacidade de atendimento à população no município.

Já as obras de construção do Bloco V, no Câmpus II, seguem a todo vapor. O local abrigará novas salas de aula e laboratórios especializados, principalmente de Anatomia e Simulação Realística. Quem passa pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) já pode avistar a obra que, sem dúvida, será um local profícuo de aprendizagem.

Entre outras ações de infraestrutura estão a reforma e ampliação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Adamantina, que passam de quatro para dez e que será inaugurada em 2020, contando com equipamentos de última geração comprados pela UniFAI (o investimento em equipamentos é da ordem de aproximadamente R$ 3 milhões).

Outra conquista foi a inauguração do Centro Integrado de Saúde (CIS), em parceria com a Prefeitura de Adamantina, que funciona no prédio que seria destinado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No CIS estão sendo oferecidos serviços de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Pediatria, Cardiologia, Infectologia e Ginecologia e Obstetrícia prestados pelos profissionais da Prefeitura. Os alunos de Medicina da UniFAI, em regime de internato, atendem nas especialidades de Oftalmologia, Reumatologia, Cardiologia, Neurologia, Dermatologia, Endocrinologia, Ortopedia, Gastroenterologia e Moléstias Infecciosas, o Ambulatório de Alergias, Obesidade e Gestantes de Alto Risco.

Perto de 400 atendimentos já foram realizados nessa policlínica desde a sua inauguração até o final de dezembro do ano passado. Ou seja, essas ações elevaram o número de atendimentos médicos nas unidades de saúde das cidades que mantêm convênio com a UniFAI. Em Adamantina, por exemplo, estão sendo realizadas, somente pelos estudantes de Medicina, um total de 20 a 22 consultas por dia, em cada unidade de saúde, além do Ambulatório de Especialidades que conta com vários profissionais de diversas especialidades, de acordo com as informações repassadas pela coordenação do curso. Ou seja, em um semestre de 2020 serão aproximadamente 1,5 mil consultas a serem realizadas no CIS.

Ação empreendedora dos convênios voltados para os estágios

Desde o início de nossa gestão realizamos vários convênios para fornecer os melhores campos de estágios para os nossos alunos. Dessa forma, o aluno aprende mais na prática o que é ensinado dentro da sala de aula e fica a cada dia mais preparado para o mercado de trabalho.

A UniFAI fez convênios para as atividades práticas que contribuem para o desenvolvimento profissional do futuro médico com cinco hospitais: Santas Casas de Adamantina, Araçatuba, Junqueirópolis, Tupã e Hospital Estadual de Mirandópolis. E novas parcerias serão realizadas.

Na Santa Casa de Adamantina, na qual os alunos frequentam atividades de Semiologia I, II, III e IV, Clínica Médica I, II, III e IV, também ocorreu o primeiro semestre do Internato da Turma 1 (T1) de Medicina e, agora no início de janeiro, a Turma 2 (T2) começará o Internato na Santa Casa de Adamantina e nas UBSs da vilas CECAP, Cicma, Jardim Adamantina e Jardim Brasil (além da UBS de Mariápolis) e desenvolvem atividades no Ambulatório de Especialidades, nas enfermarias e Pronto-Socorro e terão plantões de 12 e 24 horas na Santa Casa de Adamantina. A T1 já fez essa parte em Adamantina e está indo agora para o Internato Hospitalar na Santa Casa de Araçatuba.



Na Santa Casa de Adamantina também ocorre estágios dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Fisioterapia. Também criamos um Ambulatório ligado a Cirurgias, Anestesia, Endocrinologia, Cardiologia Vascular e Traumatologia nos quais o número de pacientes atendidos por ortopedistas docentes e seus alunos internos é muito grande, conforme a coordenação de curso tem afirmado. O Internato também ocorreu nas UBSs, no Ciclo Clínico e no Internato. Nas áreas clínicas, os principais laboratórios são de Endocrinologia, Cardiologia, Neurologia, Clínica Médica e Hipertensão.

Tornamos mais efetivo o setor dos estágios e dinamizamos os estágios não apenas para os adamantinenses, mas também para outras cidades próximas. Estamos investindo na compra de equipamentos novos para a Clínica de Odontologia, que faz mais de 4 mil atendimentos por ano, e também investindo na compra de materiais para a Clínica Veterinária. Estamos em diálogo constante para ações no sentido de melhorias contínuas das clínicas de Nutrição e de Psicologia. A adequação do Câmpus III, através das reformas, dinamizará ainda mais a Academia da UniFAI, bem como a Fisioclínica, que faz mais de 14 mil atendimentos por ano.

No Polo de Atividades Integradas (PAI/Nosso Lar) estamos com vários alunos de diversos cursos na área de estágio. Criamos, em parceria com a entidade e também com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Adamantina, o curso de Equoterapia e que tem sido um sucesso.

Em várias ações a UniFAI também tem atuado de forma intensa como parceira, como nas campanhas de prevenção “Setembro Amarelo”, “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” e na campanha de reciclagem de materiais. Novos projetos estão sendo desenvolvidos junto à Farmácia Escola da UniFAI, no que tange aos medicamentos fitoterápicos que são distribuídos gratuitamente à população.

Foram realizados convênios com a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), com a Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (ESMP), dentre outros. O convênio com Programa Educa SP, do governador João Doria (PSDB), beneficiará mais de 1 mil alunos do Ensino Médio de Adamantina e região. Isso oportunizará 84 bolsas, no valor de R$ 500 cada, para os alunos tutores da UniFAI em 16 cursos e minicursos oferecidos ao Ensino Médio, sendo 1.040 vagas para alunos de Ensino Médio da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina, envolvendo os municípios de Adamantina, Flórida Paulista, Pracinha, Lucélia, Mariápolis, Pacaembu, Sagres, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Salmourão e Inúbia Paulista.

Outra grande conquista foi o lançamento do Programa Euroclima+ através do convênio firmado entre União Europeia (UE), UniFAI, Prefeitura e Associação Fronteiriça Trinacional Rio Lempa (Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, em espanhol), envolvendo o Brasil e três países da América Central, sendo Guatemala, El Salvador e Honduras. O projeto, financiado pela UE, terá sua ação técnica voltada para 500 produtores da categoria Agricultura Familiar dos quatro países componentes do grupo. O total do investimento da pesquisa a ser realizada é de € 1,5 milhão.

Incentivos acadêmicos e criação de novos cursos

O Marketing da UniFAI tem investido nas redes sociais e está a cada dia se adaptando às novas maneiras de estratégias de divulgação, fazendo com que o Centro Universitário se propague não apenas no nosso estado, mas no Brasil e no mundo. Os Congressos de Iniciação Científica (CIC), que a cada ano aumentam o número de trabalhos apresentados das escolas do Ensino Médio, juntamente com a Mostra de Profissões, além de palestras nas escolas e ações do projeto UniFAI-Social, têm sido ampliados e são indispensáveis para fazer a UniFAI presente na sociedade e escolas.

Ações conjuntas acadêmicas têm sido frequentes através de parcerias saudáveis com as atléticas dos cursos, com os Centros Acadêmicos (CAs), bem como o Diretório Central dos Estudantes (DCE). A criação da formatura conjunta dos cursos será uma experiência nova agora em janeiro de 2020.

A Pró-Reitora de Ensino tem se preocupado com a readequação das grades dos cursos, com a modernização das salas de aula, com mesas 3D para o ensino, telemedicina, investimento em cursos para a capacitação dos docentes, reconhecimento dos cursos existentes junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), semanas pedagógicas, treinamento dos alunos para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e o investimento na Biblioteca Digital.

Agora, vamos criar salas para os chefes de departamento de áreas e também uma sala para os coordenadores de cursos. Apoio e interação entre professores, alunos, colaboradores, atléticas dos cursos, Empresa Júnior, CAs através de ações e treinamento, além de uma excelente estrutura física de trabalho, têm produzido bons frutos no ensino e projetos inovadores. O processo de digitalização dos documentos da Instituição já está sendo providenciado.

Mesmo diante de um cenário adverso na demanda em alguns cursos, estamos criando novas graduações de acordo com a tendência do mercado e, para aquelas áreas que estão com baixa demanda, estamos criando cursos técnicos. Criamos os cursos de Biomedicina, Ciências Contábeis e Tecnologia em Estética e Cosmética. O projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo já está quase pronto e outros devem se tornar realidade em 2020.

As Residências Multiprofissionais também foram uma grande conquista da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UniFAI, além da Residência Pedagógica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), que envolve mais de 400 pessoas entre professores e alunos, no qual os estudantes recebem uma bolsa de estudos.

Um modo bastante efetivo que esta gestão está adotando é mediante a criação dos incentivos acadêmicos aos alunos: “Segunda Graduação”, “Fidelidade”, “Ex-Aluno”, “Melhor Aluno”, “Mérito”, “Amigo” e “Iniciação Científica” (mais informações aqui). Também criamos o Estúdio de Ensino a Distância (EaD) e cursos híbridos, que utilizam esse estúdio, e estamos investindo na criação de outros diversos cursos de Pós-Graduação, inclusive um na área Medicina e outro na área do Direito.

Lembrando que as inscrições para o Vestibular Agendado 2020 da UniFAI estão abertas e é só entrar no hotsite ou pelo telefone (18) 3502-7010 (Ramal 7080) para agendar sua prova.

Projetos para 2020

A Reitoria da UniFAI foi eleita para continuar um projeto que contemplava não apenas a infraestrutura do curso de Medicina, mas de todos os outros e que também viabilizasse uma melhoria na qualidade de ensino, através da ampliação e modernização empreendedora dos campos de estágio. E é o que estamos fazendo.

Neste ano de 2020 será reconhecido o curso de Medicina e, no ano de 2021, haverá o recredenciamento do Centro Universitário de Adamantina junto ao CEE-SP.

Continuaremos investindo na estrutura dos câmpus II e III com bastante planejamento de nossas ações. Entregaremos o Bloco V (que irá beneficiar todos os cursos da área da Saúde) e também a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Adamantina, visando à ampliação dos estágios dos nossos alunos ali. Também iremos construir um novo prédio para o Almoxarifado. O projeto já está pronto para ser executado.

Criaremos mais opções de cursos, faremos outras parcerias de convênios e lutaremos, de forma incessante, para que a Santa Casa de Adamantina se transforme, o quanto antes, em Hospital Escola.

Uma gestão precisa ser inovadora e conectada para atender as novas tendências de mercado e tecnologias, mas, acima de tudo, responsável e transparente. Jamais devemos nos esquecer de que as coisas devem acontecer nos limites dos parâmetros jurídicos de uma Autarquia Municipal.

