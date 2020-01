Conselheiros Tutelares tomam posse

Foram nomeados os novos membros do Conselho Tutelar do Município de Adamantina, com mandato de quatro anos, no período de 2020 a 2024, Jamile da Silva Tomaz de Aquino, Valmira Alves Siqueira, Tânia Lara Santo André Barbosa, Cassia Regina Morini Gomes e Vagner Antônio Mantovani.

Presentes, o prefeito Márcio Cardim; a secretária de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Érica Grespi Maion; o secretário da Educação, Osvaldo José; a secretária de Gabinete, Luciana Pereira; a vereadora Maria de Lourdes dos Santos Gil, e o vereador Aguinaldo Pires Galvão.

Em entrevista ao site clikar, a secretária de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, falou da importância do momento, e da qualidade esperada no cumprimento do que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.



O prefeito Márcio Cardim salientou que o Conselho faz um trabalho importantíssimo para o município na proteção das crianças e dos adolescentes.

“ O trabalho tem de ser feito em conjunto, todas as secretarias envolvidas (saúde, educação e assistência social), apresentando dessa forma resultados muito mais positivos”, é uma equipe treinada e de responsabilidade, que vai fazer jus aos votos que receberam, enfatizou ele.

Encerrando a entrevista, Márcio Cardim elogiou o trabalho que vem sendo executado pela secretaria de Assistência Social, através da secretária Andréia Regina Ribeiro e sua equipe.

