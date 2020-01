Selar vai resgatar o Campeonato Varzeano de Futebol em Adamantina

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina com objetivo de resgatar e moralizar o futebol amador entre atletas de diversos bairros e clubes de associações do município de Adamantina, irá tentar resgatar o Campeonato Varzeano de Futebol.



A atividade esportiva terá como “palco” o gramado do Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

A competição terá a participação de atletas residentes e domiciliados em Adamantina.



As equipes interessadas podem manifestar o interesse junto a SELAR.

(Selar Adamantina)