Secretaria de Assistência Social de Adamantina realiza posse dos novos conselheiros tutelares

Nesta quinta-feira (09), a Secretaria de Assistência Social realizou a posse dos novos cinco conselheiros tutelares. O evento foi realizado no Gabinete do prefeito e contou com a presença de autoridades, conselheiros e imprensa municipal.

Conforme o decreto nº 6.076, de 06 de janeiro de 2020, ficam nomeados os novos membros do Conselho Tutelar do Município de Adamantina, com mandato de quatro anos, no período de 2020 a 2024, conforme segue: Jamile da Silva Tomaz de Aquino, Valmira Alves Siqueira, Tânia Lara Santo André Barbosa, Cassia Regina Morini Gomes e Vagner Antônio Mantovani

A eleição foi realizada no dia 6 de outubro de 2019 em Adamantina. A votação foi aberta e ocorreu na EMEF Navarro de Andrade. O resultado oficial da eleição foi publicado em www.adamantina.sp.gov.br e na imprensa local, no dia 8 de outubro de 2019, de acordo com o edital. No dia 4 de novembro, os conselheiros eleitos passaram por uma capacitação.

No evento compareceram, o prefeito Márcio Cardim; a secretaria de Assistência Social, Andréia Ribeiro; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Érika Crespi ; o secretário da Educação, Osvaldo José; a secretária de Gabinete, Luciana Pereira; a vereadora Maria de Lourdes dos Santos Gil, Dinha; e o vereador Aguinaldo Pires Galvão.