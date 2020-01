Ao tentar estacionar carro automático, motorista acaba invadindo loja no centro de Adamantina

Um motorista perdeu o controle de direção do carro que dirigia, bateu em outros veículos e acabou invadindo um imóvel desocupado na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, ao lado do Supermercado Godoy, no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (9).

O acidente foi pouco depois das 18h, em um horário de grande movimentação na localidade. O veículo rompeu uma porta metálica e foi parar no interior do imóvel vazio.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que isolaram a área para o resgate do motorista. Os profissionais trabalham com cuidados redobrados, em relação à estrutura do imóvel, o que exigirá uma avaliação complementar.

A princípio, o motorista teria tentado estacionar o veiculo que é automático quando perdeu o controle da direção.

REPORTAGEM: Sigamais FOTOS: Enviadas por internauta