Adamantina – TG 02-080 troca de Comando

Em evento informal, realizado na sede do TG 02-080 de Adamantina, o subtenente Marcelo Eduardo Brufatto, se despediu de Adamantina.

Brufatto convidou autoridades, amigos e simpatizantes do TG, onde contendo a emoção, fez questão de agradecer a boa acolhida na cidade, a colaboração do Poder Público de forma geral, e também do empresariado e da população.

O prefeito e diretor do Tiro de Guerra, Márcio Cardim, esteve presente, se despedindo do amigo, subtenente Marcelo Eduardo Brufatto, e dando as boas-vindas ao 1º sargento “Ladeia”, que assume o posto de Chefe de Instrução.

Foram três anos, onde o então sargento assumiu o posto de Chefe de Instrução, Brufatto deixa uma folha corrida de relevantes serviços prestados à comunidade.

A boa formação de seus comandados sempre foi sua preocupação, tendo recebido elogios de seus superiores em todas as visitas de inspeção.

O “Braço Forte e a Mão Amiga” do Exército Brasileiro marcou sua presença na cidade, com a participação do Tiro de Guerra nas diversas campanhas realizadas pelas entidades assistenciais.

Outro feito a destacar é o resgate do desfile de 7 de Setembro, depois de 12 anos de paralização.

Visivelmente emocionado, o subtenente Marcelo Eduardo Brufatto agradeceu o apoio recebido por parte das autoridades, e também de toda a comunidade, e se despediu dizendo, “não é um adeus, apenas um até breve”.

TROCA DE COMANDO

Brufatto apresentou à todos, o novo Chefe de Instrução do TG 02-080, Natural de Ponta Porã – MS – 1º Sgt Manoel Ladeia da Costa, é da Arma de Cavalaria, sendo sua OM de origem a 6ª Circunscrição de Serviço Militar.

Brufatto, Ladeia e Márcio Cardim concederam entrevista ao site clikar, o áudio da entrevista está logo abaixo da matéria.

Uma outra despedida

O Delegado do Serviço Militar em Adamantina, 2º tenente Luís Valério Martins Marques, também se despede, deixando uma folha de bons serviços prestados à comunidade, agora parte para uma nova empreitada, vai para a cidade de Fortaleza, onde assume um posto na Polícia do Exército.

Em entrevista ao site clikar, tenente Valério agradeceu a boa acolhida, prometendo voltar para visitar os amigos.

Fonte: Clikar