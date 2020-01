Vila Freitas e San Remo fazem Jogo Solidário neste sábado para arrecadar alimentos para famílias

Após 20 anos de amizade – apesar de ao longo deste tempo sempre serem bons adversários dentro de campo –, os times da Vila Freitas FC e do EC San Remo (Jardim Brasil) se unem na tarde deste sábado (4 de janeiro) para fazerem um Jogo Solidário, no Estádio Municipal “Antônio Goulart Marmo”.



O objetivo do encontro esportivo é fazer o bem ao próximo. Por isso, para participar, cada jogador dos times doará um valor em dinheiro – a partir de R$ 10,00 – que será destinado para a compra de alimentos.



O público que quiser assistir a partida e puder colaborar, basta levar 1 kg de alimento não perecível. Mas a entrada é gratuita.



Todo o resultado da arrecadação será revertido para famílias necessitadas.



“Não é um evento competitivo. Não é um evento comercial. E não é um evento político. É, sim, uma ação beneficente para arrecadar alimento a quem necessita por meio de um jogo amistoso entre duas das mais tradicionais equipes do futebol adamantinense. Todos que quiserem prestigiar essa nossa iniciativa serão muito bem-vindos”, convidam os dirigentes Gilson Bia (Vila Freitas) e Renato Pereira (San Remo).



A partida beneficente, marcada para começar às 16h, contará com jogadores que fazem parte dos atuais elencos e também com aqueles atletas que já passaram e marcaram época nos dois times.



O evento tem o apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina.



Doações extras podem ser feitas no contato com o telefone 99734 0896 (Ricardo Bispo)