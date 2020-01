Sebrae Aqui de Adamantina realizou 877 atendimentos em 2019

O Sebrae Aqui de Adamantina realizou 877 atendimentos durante todo o ano de 2019. O posto de atendimento ajuda a tirar dúvidas tanto de quem planeja a abertura do próprio negócio quanto empresários em busca de melhorias na empresa e está com inscrições abertas para o curso gratuito Super MEI Organize seu negócio, que será realizado de 27 a 30 de janeiro, das 18h30 às 22h30.

O curso é voltado para o Microempreendedor Individual (MEI) e vai ajudá-lo a se enxergar como empresário e a organizar seu negócio. São quatro dias de curso com uma temática diferente em cada aula.

O primeiro dia é voltado para os ensinamentos sobre o empreendedor de sucesso com vivências para autoconhecimento do perfil empreendedor e referências de empresários que souberam praticar muito bem esses comportamentos. Em seguida, o participante terá a oficina sobre formação de preço para desmistificar os custos e gastos de uma empresa e ajuda o empresário a formar de maneira correta o preço de venda de produtos ou serviços.

A terceira oficina é sobre fluxo de caixa para auxiliar o empresário na tomada de decisões sobre o tema. Para fechar o curso, o MEI vai aprender sobre marketing digital e as possibilidades de venda online. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (18) 3521-1831.

Serviços MEI

Durante todo o mês de janeiro, o MEI também poderá procurar o Sebrae Aqui para receber orientação para fazer a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-Simei). O envio da declaração à Receita Federal mantém o MEI com as obrigações fiscais em dia e garante os benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, licença maternidade, entre outros. Quem não cumprir essa obrigação, também conhecida como Declaração Anual de Faturamento, está sujeito a multas, perda dos benefícios do INSS e ter a empresa cancelada.

A Declaração deve ser elaborada com os dados de faturamento bruto referentes ao exercício anterior, isto é, 2019, além de informar se houve contratação de funcionário no período. O faturamento bruto é o valor total das vendas de mercadoria e prestação de serviço sem deduzir nenhuma despesa. O procedimento é feito pela internet, no Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br).

Além da ajuda para fazer a declaração, o MEI pode procurar o posto de atendimento para imprimir os boletos mensais, fazer alterações, dar baixa ou regularizar a situação.

Sobre o Sebrae Aqui

O Sebrae Aqui de Adamantina faz parte da estratégia de expansão de atendimento presencial do Sebrae-SP com o objetivo de fortalecer a economia e estimular o empreendedorismo local.

O Sebrae Aqui funciona em parceria do Sebrae-SP, Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Empresarial e o Centro Universitário de Adamantina. A unidade fica localizada na Alameda Fernão Dias, 396, no Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.