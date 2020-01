Homem está em torre de telefonia e ameaça se jogar em Adamantina

Um homem que não teve a identidade e a idade reveladas está em uma torre de telefonia e ameaça se jogar em Adamantina.

Segundo as primeiras informações, o homem está pendurado a uma altura de cerca de 40 metros na torre localizada na Avenida Rio Branco, anexa ao campo do ACREA próximo do Campus IV da UniFAI.

A ocorrência que segue em andamento, já mais de uma hora e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e inclusive uma equipe de negociadores com cursos e especialização para atuar neste tipo de situação que está se deslocando de Presidente Prudente para Adamantina neste momento.

A equipe do adamantinanet.com.br segue acompanhando o desenrolar da ocorrência e maiores informações com a atualização desta reportagem pode acontecer a qualquer momento.

FOTO/REPORTAGEM: adamantinanet.com.br