ARTIGO: Velho Ano Novo e Província  no País do Faz de Conta…

“A História é tão pródiga, tão generosa, que não só nos dá excelentes lições sobre a actualidade de certos acontecidos outrora como também nos lega, para governo nosso, umas quantas palavras, umas quantas frases que, por esta ou aquela razão, viriam a ganhar raízes na memória dos povos.”

(José Saramago)

Sérgio Barbosa (*)

Finalmente, depois de 12 meses em meio aos desencontros de um Governo sem mais e sem menos, eis que se inicia 2.020 para muitos desafios em todas as áreas em terras provincianas e tupiniquins…

Diz o dito popular, a saber: “que de grão em grão a galinha enche o papo”, portanto, pode-se escrever que nestes últimos 12 meses, a minoria de sempre, ou seja, os DONOS DO PODER PELO PODER COM O PODER, ainda mediado pela força ECONÔMICA deste PODER, mandaram e desmandaram neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Porém, espera-se que neste VELHO ANO NOVO a mesma “mesmice de sempre” dos ditos cujos sem cujos e ponto quase final, também, com muitos retrocessos nos mais diversos setores em nome deste GOVERNO DE COISOS COM COISAS…

As perdas que ocorreram em 2.019 são irrecuperáveis e tudo indicada que outras derrotas para os/as TRABALHADORES/AS serão aprovadas de um jeito ou de outro por meio do sistema das TROCAS NADA SIMBÓLICAS mediadas pelos Legislativos em níveis municipal, estadual e federal…

Além do mais nestes processos de desmonte que ocorrem em todas as áreas sob o comando do COISO com SEUS COISOS E COISAS, ainda, com apoio AMPLO, GERAL E IRRESTRITO do PODER ECONÔMICO para os abusos de sempre com os menos favorecidos, não se pode esperar NADA DE NADA deste DESGOVERNO BOZZONARO…

Entendo que o PAÍS DO FAZ DE CONTA continua mais DE CONTA do que nunca, tal quais as fábulas ou estórias com início do ERA UMA VEZ…

A Turma das PANELAS, CAMISETAS AMARELAS e do PATO, simplesmente DESPARECERAM do cenário, bem como, aquela outra cambada dos contrários ao aumento de R$ 0.20 nas passagens de ônibus, isso sem registrar as passeatas pelo tal PADRÃO FIFA nas áreas da SAÚDE, EDUCAÇÃO e outros…

Ainda bem que existem registros deste outro tempo do tempo para trazer neste tempo tais fatos por meio de textos e vídeos disponibilizados nas REDES SOCIAIS para muitos olhares em busca de um único olhar, ou seja, FOI GOLPE…

Neste contexto, pra variar de um lado ou de outro, também, existem os denominados ditos populares para uma interpretação além dos fatos que ocorreram e ainda pode acontecer nesta PROVÍNCIA de um PAÍS DO FAZ DE CONTA, tal qual a frase, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR, bem como, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) Jornalista Diplomado e Professor universitário.