Prefeitura de Adamantina divulga balanço de conquistas no ano de 2019

Com o final de ano chegando, a Prefeitura de Adamantina, a fim de informar aos munícipes todo o trabalho executado no ano de 2019, divulga balanço das realizações deste ano.

Infraestrutura: mais de 6 milhões de reais investidos

Foram finalizadas a colocação das aduelas no Parque dos Pioneiros, os investimentos somam mais de 3 milhões de reais. Também foi iniciada a construção da área de esportes no local. Estão em execução a construção de uma quadra de concreto, quadras de vôlei de areia, um campo de futebol, arquibancada e banheiros.

No setor de iluminação pública, Adamantina teve seu projeto aprovado em primeiro lugar na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética CPP 001/2019 e Uso Racional de Energia Elétrica da Energia Sul-Sudeste. O projeto contemplou mais 700 pontos em iluminação LED na região central, resultando em um investimento no valor de R$ 835.433,33.

Além deste projeto, o município já foi contemplado com a substituição de 100 pontos na Avenida Rio Branco e ao entorno da Igreja Matriz de Santo Antônio Os recursos investimentos foram de R$118.000,00, resultado da aprovação do projeto apresentado na chamada pública do Programa de Eficiência Energética da Energisa.

O recinto Poliesportivo de Adamantina foi revitalizado. A ação foi executada pela Prefeitura em parceria com os reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu (CPP). Foi realizada a limpeza das arquibancadas da arena de rodeio e a pintura do local.

Foram investidos mais de 2 milhões de reais para o recapeamento asfáltico, conquistados através de emendas parlamentares Estaduais e Federais.

A Prefeitura também deu início aos trabalhos de recuperação do campo do Marroco, espaço situado na Vila Joaquina. O objetivo é reativar o espaço para incentivar a prática do futebol entre crianças, adolescentes e jovens, e, ainda, construir uma pista de caminhada. O local, já conta com vestiários e academia ao ar livre.

A fim de trazer melhorias para o trânsito, a Prefeitura de Adamantina receberá do DETRAN o montante de 480 mil reais.

Mais de 2 milhões investidos na área da Saúde

Na Santa Casa estão em construção mais 10 leitos na UTI o que resulta em um investimento de R$850 mil por parte da UniFAI, a reforma da ala feminina também já teve início.

Estão sendo licitados os equipamentos para a UTI pela UniFAI no valor de R$ 3 milhões, que resultará em um avanço significativo na área da Saúde, onde Adamantina contará com uma UTI de última geração.

A expectativa ainda é que as obras da UBS do Jardim Brasil sejam concluídas no segundo semestre de 2020. O valor investido no local é de R$315 mil.

Em dezembro o Centro Integrado de Saúde foi inaugurado. Foram 80 mil reais investidos para transformação do prédio. Com isso, Adamantina se torna umas das primeiras cidades no Brasil a reformular o prédio da UPA para utilização.

No ano de 2019 a Secretaria de Saúde recebeu três ambulâncias. Uma delas é tipo Van Simples Remoção com capacidade para transportar até seis passageiros, adquirida através de emenda parlamentar do Deputado Cezinha Madureira no valor de 150 mil reais.

A segunda é uma Chevrolet Montana do tipo A simples remoção no valor de R$69.200,00. A terceira recebida em dezembro é veículo Montana tipo A Simples Remoção no valor de R$70.200,00.

Esportes

A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR) em parceria com o Poder Judiciário executou obras de melhorias no Centro Esportivo Carlos Santana Bueno, mais conhecido como Quadra do Navarro com investimento próprio aproximado em 50 mil.

A Copa Unipedras/UniFAI acontece todos os ano com participação de 16 equipes. Os jogos são realizados nas segundas, quartas e sextas no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

Ainda na área esportiva, a Prefeitura encaminhou e está em análise o Projeto do Centro de Formação Esportiva VivaVolei no valor de R$267 mil.

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), também disponibiliza para as crianças e adolescente do municípios várias opções da prática de esportes como o handebol, o futsal, tênis de mesa e futebol de campo. Todas as modalidades são gratuitas e para participar, basta comparecer aos locais de treinamentos e falar com os técnicos responsáveis.

A Prefeitura ainda conta com um convênio, registrado na Caixa Econômica Federal, para a construção dos banheiros e vestiários no Parque Caldeiras e Jardim Adamantina.

Quase 4 milhões em investimentos na Educação

No mês de outubro, a Prefeitura de Adamantina por meio da secretaria de educação, entregou para as EMEIS Ciclo I municipais 41 aparelhos de ar condicionado. Até meados de 2020, a expectativa é climatizar todas as sala de aulas do Ensino Municipal.

Em sua visita a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o prefeito Márcio Cardim, reiterou o pedido para ampliação das creches municipais Cantinho da Criação (Jardim Brasil); Sonho de Criança (Mario Covas); Criança Feliz (Parque Itaipus) e Pequeno Príncipe (Centro). O valor do investimento será de mais de R$1.100.000,00.

O objetivo é construir mais 13 salas nas EMEIs Criança Feliz, Cantinho da Criança, Sonho de Criança e Pequeno Príncipe com um investimento de mais de um milhão mil de reais. O Governo do Estado repassará ainda mais de 2 milhões de reais para obras nas Escolas Estaduais Fleurides Cavalini Menechino e Hellen Keller.

EMEF Eurico Leite de Morais

A fim de melhorar ainda mais o ambiente educacional para os alunos que estudam na EMEF Eurico Leite de Morais, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, promoveu diversas benfeitorias no espaço físico da instituição de ensino.

Todos os banheiros foram reformados e a escola ganhou iluminação de led. A sala de artes também recebeu um projetor de imagem e nas janelas da cozinha foram instaladas telas de proteção.

A sala de informática foi toda revitalizada, o espaço recebeu nova pintura e os computadores antigos foram substituídos por novos. O município conta agora com as três salas de informática das Escolas de Ensino Fundamental – ciclo I municipais com todos os computadores atualizados.

EMEF Navarro de Andrade

A Secretaria Municipal de Educação realizou reforma do banheiro masculino da EMEF Navarro de Andrade.

Além do banheiro masculino, a EMEF Navarro de Andrade teve todos os quadros negros substituídos por lousas de vidro, os alunos receberam mobiliário novo e a secretaria de educação refez todas as instalações elétricas da sala da informática, além de nova pintura e substituição das mesas antigas.

Mais de 2,5 milhões de reais investidos em Agricultura e Meio Ambiente

A Prefeitura, em parceria com a UNIFAI, executa o projeto Euroclima+ sobre Resiliência Alimentar no valor de R$ 1 milhão. O projeto atende ao chamamento da UE a países latino-americanos e tem como solicitante principal a Comunidade Fronteiriça Trinacional Rio Lempa, uma entidade de direito público (associação de municípios), composta por 25 governos locais de El Salvador, Guatemala e Honduras, localizados em uma região de fronteira conhecida como Trifínio Centro-americano, além da UniFAI, Prefeitura de Adamantina e Centro Universitário de Oriente da Universidad San Carlos, na Guatemala, como co-solicitantes.

Está em execução, o projeto de reciclagem que prevê a formação de uma cooperativa de catadores com a construção de barracão no valor de R$ 689 mil. A inscrição já foi executada e os interessados estão sendo treinados através do Projeto Técnico Social contemplado no convênio com o MP-Cesp.

O Projeto de compostagem (Eficiência Energética) parceria entre a Energisa, Unifai e Prefeitura, por meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, foi iniciado no mês de novembro. O projeto visa à produção de composto orgânico produzido a partir de resíduos podas de árvores e material orgânico coletado nas escolas municipais e estaduais de Adamantina, oriundo de restos de alimentos da merenda escolar. A Energisa investiu e entregou ao município um trator 130 cv, um aerador, caminhão e bombonas, investimento de R$ 650.000,00. O serviço de poda será oferecido para os bairros selecionados no projeto, a partir da indicação da Secretaria de Assistência Social, beneficiando a população de baixa renda de Adamantina, melhorando o aspecto das ruas, diminuindo o impacto da vegetação na rede e, consequentemente, melhorando a qualidade do fornecimento de energia para a população.

200 mil foram investidos no Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Serão atendidos os agricultores familiares, através de chamamento público, atendendo as entidades e famílias indicadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Os recursos utilizados para aquisição de alimentos serão provenientes de recurso próprio do município, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

A SAAMA também foi contemplada com R$ 100 mil para aquisição de equipamentos através de convênio celebrado com a Secretaria de Agricultura do Estado de SP.

238 mil reais investidos e mais de 2.500 famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social

A Secretaria de Assistência social e Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescente realizou em 2019 o lançamento do Projeto de Apadrinhamento Familiar “Multiplicando Afeto”. O projeto faz parte do Plano de Convivência Familiar e Comunitária, e tem como objetivo oferecer para uma ou mais crianças, que residem em uma instituição de acolhimento a oportunidade de desenvolver vínculos afetivos, proporcionando-lhes companhia e trocas de experiências sem as mesmas implicações de um vínculo jurídico. O padrinho ou madrinha poderá proporcionar aos afilhados, vivências e momentos contínuos de amizade e afeto, tornando-se assim partes da vida uns dos outros.

Também foi realizado por meio do Fundo Social de Solidariedade, a Campanha do Alimento 2019. Ao todo foram arrecadados 4,5 mil quilos de alimentos, em parceria com o Lar dos Velhos, Tiro de Guerra, Secretaria de Assistência Social, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e o Clube dos Desbravadores de Adamantina. Os alimentos arrecadados na Campanha de Alimento 2019 foram divididos para as cestas de natal, que serão entregues para as famílias que estão cadastradas na Secretaria de Assistência Social e algumas entidades. No total, 50 cestas foram montadas e o restante foi destinado ao Lar dos Velhos.

A Secretaria de Assistência Social de Adamantina e o CRAS formaram 30 novos alunos do Projeto Inclusão Digital para a 3ª Idade. O Projeto é uma parceria da Prefeitura Municipal de Adamantina por meio da Secretaria de Assistência Social, com as Prefeituras de Lucélia e de Mariapólis, juntamente com a UniFAI. A execução desse projeto é resultado de um convênio firmado entre a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Adamantina no valor de R$ 11.520,00.

A Prefeitura do Município de Adamantina, por meio da secretaria de Assistência Social, fez a entrega de um veículo e equipamentos para a Instituição Solidária Carlos Pegoraro, Casa do Garoto de Adamantina. O veículo e os equipamentos foram adquiridos através de convênio federal pelo Ministério da Cidadania, que teve como objeto Estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Especial – Aquisição de bens, proposta voluntária com o apoio do Deputado Federal Evandro Gussi. No total foram investidos R$ 104.906,00, sendo R$ 100.000,00 repasse do Governo Federal e R$ 4.906,00 contrapartida do município.

Também foi realizada a entrega de um Fiat Argo e uma Montana zero quilômetro para o uso do Lar dos Velhos, obra unida a Sociedade São Vicente de Paula. Os veículos foram adquiridos através de convênio federal com o Ministério da Cidadania, que teve como objeto a Estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Especial – Aquisição de bens, proposta voluntária com o apoio do Deputado Federal Evandro Gussi. No total foram investidos R$ 123.490,00 para aquisição dos veículos, sendo R$ 100.000,00 repasse do Governo Federal e R$ 23.490,00 contrapartida do município.

Natal Mágico

Durante todo o mês de dezembro a decoração natalina está em vários pontos da cidade, fazendo um show de iluminação. Dos pontos com a decoração de natal estão a Praça Élio Micheloni, com a árvore de cinco metros de altura e a Casa do Papai Noel. O Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, o Paço Municipal, Cristo, Terminal Rodoviário e Avenida Rio Branco também foram enfeitados e estão abertos para visitação.

Cultura

Dentre as benfeitorias da Secretaria da cultura estão a manutenção das calhas e rufos do Anfiteatro Municipal, troca de lâmpadas e manutenção para a Biblioteca Municipal, além da compra do bebedouro.

Além disso, no ano de 2019, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura, foi aprovada no Tradição SP, programa do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Secretaria de Desenvolvimento Regional, que cobriu os gastos de infraestrutura da chegada do Papai Noel, apresentação da Orquestra de Violas e o concerto da Banda Marcial de Adamantina. O evento também contou com a colaboração da Associação Paulista dos Amigos da Arte – APAA.

Administração

Poder Executivo encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe um reajuste de 5% a revisão anual e o reajuste dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Municipal de Adamantina e do Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI – a partir de Janeiro de 2020.

Também foi apresentado para a Câmara Municipal o Projeto de Lei do Abono Natalino para os servidores públicos da Prefeitura de Adamantina e UniFAI no ano de 2019. Conforme o Projeto de Lei será pago para cada servidor R$110,00 até o dia 30 de dezembro de 2019.

Por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, está em fase final a reforma externa do Paço Municipal. O valor estimado da licitação é de R$141.527,91.

A reforma técnica no elevador do Paço Municipal foi concluída, agora inicia-se a modernização da cabine. A cabine passará por um redesign renovando o revestimento dos painéis, porta, teto e piso.

Eventos

A festa que aconteceu no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva de 04 a 08 de setembro recebeu 80 mil pessoas aproximadamente durante os cinco dias. Em comparação a 2018, houve um crescimento de mais de R$ 21 mil em vendas de espaços e um aumento de mais de 15 mil visitantes.