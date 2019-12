Funcionário da Prefeitura de Adamantina que ficou ferido em acidente com trator é transferido para Marília

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para socorrer o trabalhador, que estava embaixo de um trator, na Rua Prefeito Antonio Cescon. O homem estava realizando um trabalho solicitado pela Prefeitura na praça com o trator que costumava operar.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima foi socorrida consciente no local e com um corte na cabeça.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local e investigar as causas do acidente.

A Prefeitura de Adamantina confirmou que na manhã desta sexta-feira (27) houve um acidente durante as obras no Parque dos Pioneiros, “onde um funcionário foi ferido e já está recebendo atendimento médico”. Ainda foi colocado que “estão sendo tomadas todas as providências necessárias”.