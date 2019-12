Força Tática prende traficante e apreende menor e drogas em Adamantina

Um traficante de 18 anos foi preso e um adolescente, provavelmente comparsa, de 17 foi apreendidos pela Polícia Militar de Adamantina neste sábado, 28, por volta de 23 horas na Rua Carlos Gomes, Jardim Paulista em Adamantina.



Segundo a corporação, Y.M.N. de 18 anos e um adolescente de 17 anos estavam com 15g de maconha.



Durante patrulhamento de Força Tática pela Rua Rio de Janeiro, os PMs viram uma motocicleta com dois ocupantes.



Quando os suspeitos perceberam a aproximação da viatura, fugiram mas foram abordados na Rua José Vicente.



Durante a abordagem, o menor disse que foi levar uma porção de maconha no Jardim Brasil e ainda receber outras duas porções, que já havia vendido.



Com ele, os policiais foram localizados R$ 100 com o menor e R$ 59 com o traficante. O maior de idade alegou ter levado o menor pra entregar a droga.



Já o menor confessou ter outras porções na sua casa. Na residência foram, feitas diligências e localizados mais 16 invólucros de maconha.



Indiciado e sindicado permaneceram a disposição da Justiça. (FONTE: Ocnet)