BAEP prende homem por tráfico de drogas em Adamantina

O BAEP já realizou diversas diligências, abordagens e patrulhamento nos quatro cantos da cidade visando a localização e prisão dos indivíduos que agiram em um furto na casa de um juiz de direito de Adamantina. (VEJA AQUI)

prendeu um homem apontado como autor do furto que estava em posse de um tijolo de maconha, porém, não confessou o crime de acordo com informações da Polícia Militar.

A equipe obteve informações de que um dos possíveis autores do delito estaria escondido em uma fazenda localizada no Distrito de Indaiá do Aguapeí em Flórida Paulista.

O BAEP se deslocou até o local onde encontrou o indivíduo que foi questionado sobre a autoria do furto, porém, o mesmo negou ter participação, mas acabou confessando para os militares que teria um tijolo de maconha enterrado na cidade Adamantina em um terreno baldio.

Com o autor, os policiais retornaram para Adamantina para verificar a veracidade da informação, na Rua João Latini s/n°, o autor apontou no terreno o local onde a droga estaria enterrada.

Os militares escavaram o solo e localizaram um tijolo de maconha.

Indagado, o autor informou que pagou R$ 900,00 pela droga e que a adquiriu em Osvaldo Cruz.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo Art. 33, da Lei 11.343/06, sendo conduzido ao Distrito Policial, onde foi dada ciência dos fatos ao Delegado de Plantão que ratificou a voz de prisão, elaborando o boletim de ocorrência de Tráfico de Entorpecentes.

O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.