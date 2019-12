BAEP está em Adamantina e atua nas buscas por autores de furto em casa de juiz

O 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia “BAEP”, conhecido como a “Rota do Interior”, está em Adamantina.

O motivo da presença do batalhão especializado na Cidade Joia deve-se a um furto ocorrido na tarde de ontem (25) na casa de um juiz de direito no Parque das Nações. (VEJA AQUI)

Várias viaturas e policiais realizam diligências visando a localização dos autores do furto.

Em conversa com a nossa reportagem, o Capitão PM BAEP Eder Bressan, informou que “os policiais trabalham com afinco visando localizar os autores e deixar a sociedade e as pessoas de bem tranquilas e longe da ação deste tipo de criminosos”.

Nossa reportagem segue acompanhando os trabalhos do BAEP e mais informações serão divulgadas a qualquer momento no portal adamantinanet.com.br