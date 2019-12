Paróquia Nossa Senhora de Fátima terá quatro missas especiais do Natal e do Ano Novo

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima oferecerá quatro missas especiais aos católicos para as comemorações do Natal e do Ano Novo, coordenadas pelo pároco Pe. José Afonso Maniscalco.

A primeira celebração está marcada para às 20h do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, com a Missa do Galo. Na noite seguinte, às 19h do dia 25 de dezembro, os fiéis poderão acompanhar a celebração que festejará o Nascimento do Menino Jesus.

Uma semana depois, na noite do dia 31 de dezembro, está marcada missa na Paróquia às 20h. Já no dia 1º de janeiro de 2020 haverá às 19h30 a missa que abençoará a chegada do novo ano.

O padre Afonso lembra que todas as celebrações serão realizadas na própria Paróquia Nossa Senhora de Fátima.