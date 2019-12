Missas de Natal e de Ano Novo serão celebradas na Paróquia Santo Antônio e Igreja São Benedito

A programação preparada pela Paróquia Santo Antônio para as comemorações religiosas do Natal e do Ano Novo traz quatro missas especiais. Na noite de 24 de dezembro, véspera de Natal, será celebrada a Missa do Galo, a partir das 20h, na própria Matriz.

Já na manhã do dia 25, data do Natal, haverá celebração às 11h na Igreja São Benedito, localizada na Alameda Padre Nóbrega, entre a Vila Joaquina e Conjunto Mário Covas.

Para o dia 31 de dezembro está marcada a Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, às 20h, novamente na Matriz. A celebração que dará as boas vindas ao novo ano na comunidade Santo Antônio ocorre no dia 1º de janeiro, às 11h, na Igreja São Benedito, encerrando a programação religiosa especial.