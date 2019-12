Barco com dois adultos e cinco crianças vira no Salto e moradora de Adamantina morre afogada

A adamantinense Sarah Regina Rodrigues de Almeida, 43 anos, teve seu corpo localizado nas águas do Rio Aguapeí por volta das 14h20 desta segunda-feira (23).



Segundo informou a Polícia Militar Ambiental, a patrulha em serviço realizava fiscalizações às margens do rio, quando foi comunicada por pescadores sobre um corpo que estava boiando no local.



Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e o policiamento de área, porém, um pescador foi até o local e retirou o corpo deixando-o às margens do rio.



A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local.



Segundo informações do enteado da vítima, ele estava pilotando uma embarcação juntamente com cinco crianças e a mulher quando o barco virou.



O enteado informou ainda que conseguiu resgatar as crianças, porém, a madrasta sumiu dentro da água.



A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o ocorrido.



O corpo da adamantinense está sendo velado em um memorial da cidade e será sepultado às 15h30 desta terça-feira (24).