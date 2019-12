Casal é preso pela Polícia Civil por tráfico, um pé de maconha foi apreendido

Policiais civis da D.I.G. (Delegacia de Investigações Gerais) e D.I.S.E. (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Adamantina, após investigações, prenderam nesta sexta-feira (20) um casal pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

O casal, M. A. L. de 20 anos de idade e G. M. C. P. de 19 anos de idade foram autuados em flagrante após os policias civis desenvolverem investigações que culminaram com a localização de um pé de maconha que estava plantado em um canteiro, ao lado da residência, onde durante as diligências foram localizadas mais nove porções também de maconha destinadas a comercialização.

O rapaz G. M. C. P., foi recolhido na cadeia pública local enquanto que a mulher M. A. L. O foi encaminhada a cadeia pública de Dracena a fim de serem apresentados em juízo para audiência de custódia. As penas dos crimes mencionados chegam a vinte e três anos de reclusão.

Esta é a segunda prisão efetuada pelos policiais civis da DIG/DISE, que na terça-feira, dia 17, foi preso A. L. S. C, 33 anos, foi surpreendido na posse de seis porções de maconha para comercialização e foi igualmente autuado e levado para a cadeia.

O Poder Judiciário converteu a prisão dele em preventiva, mantendo-o no cárcere.