SALMOURÃO: Administração contrata empresa para conclusão da creche-escola

A Prefeitura Municipal de Salmourão contratou através de licitação uma empresa especializada para a conclusão das obras da creche-escola.

As obras da creche-escola estão paralisadas desde que a antiga empresa contratada na administração anterior abandonou a obra, sendo que o prefeito Ailson José de Almeida foi buscar junto aos órgãos do Governo do Estado autorização para nova licitação.

Desta forma, através de concorrência pública, foi contratada a empresa Company Construção Civil Eireli que venceu a licitação com o preço de R$ R$ 222.767,53.

O prefeito Ailson informou que pretende reiniciar e finalizar a obra o mais rapidamente possível para entregar à população.