Prefeitura de Adamantina faz entrega de um veículo e equipamentos para a Casa do Garoto

Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura do Município de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, fez a entrega de um veículo e equipamentos para a Instituição Solidária Carlos Pegoraro, Casa do Garoto de Adamantina.

O veículo e os equipamentos foram adquiridos através de convênio federal pelo Ministério da Cidadania, que teve como objeto Estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Especial – Aquisição de bens, proposta voluntária com o apoio do Deputado Federal Evandro Gussi. Foram adquiridos: 1 veículo Chevrolet Spin zero quilômetro e 23 equipamentos, sendo eles: 07 (sete) ventiladores de parede, 1 Forno Microondas, 1 Refrigerador, 1 Freezer Vertical, 1 HD externo portátil, 1 Notebook, 1 TV Smart, 1 Computador, 1 Tela de Projeção, 1 Projetor multimídia, 1 Purificador de água, 1 Aspirador de pó, 1 Lavadora de alta pressão, 2 Lavadoras de roupas, 1 caixa de som e 1 Enceradeira industrial.

No total foram investidos R$ 104.906,00, sendo R$ 100.000,00 repasse do Governo Federal e R$ 4.906,00 contrapartida do município.

A Casa do Garoto, como a instituição é conhecida, foi fundada em 17 de outubro de 1956, com o nome de Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Adamantina, com a finalidade de abrigar crianças e adolescentes que viviam em situação de vulnerabilidade econômica e risco social no município de Adamantina.

Atualmente é identificada como Instituição Solidária Carlos Pegoraro e tem como objetivo promover Serviços de Proteção Social Básica, Serviços de Proteção Social Especial de Alta complexidade conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009).