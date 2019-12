FLÓRIDA: Fórum ganhará cobertura para abrigar detector de metais

O Fórum de Flórida Paulista passará por uma obra de implantação de cobertura visando abrigar um detector de metais moderno e mais adequado para recepcionar o público que diariamente passa pelo local.

A cobertura será construída na parte interna entre a entrada do Fórum e o espaço destinado ao estacionamento. Com a instalação da coA Prefeitura de Flórida Paulista realizou no dia 5, o leilão de veículos da frota municipal.

O evento teve início às 9h30 nas dependências do Almoxarifado Municipal contando com a presença de dezenas de interessados com pessoas de Flórida Paulista e região.

Entre os bens ofertados no leilão estavam dois camibertura, o detector de metais em forma de portal será posicionado na entrada do Fórum por onde as pessoas que adentrarem o local vão passar, visando garantir a segurança de funcionários e inclusive das pessoas que frequentam o prédio.

Segundo informações obtidas pela reportagem, as obras serão realizadas aos finais de semana para que as atividades não sejam suspensas e mantenha-se o funcionamento normal de toda a estrutura do Fórum.