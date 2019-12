Prefeito Márcio Cardim assina mais de R$ 2 milhões em convênios esta semana

A Prefeitura do Município de Adamantina assinou nesta quarta-feira (18) quatro convênios na cidade de São Paulo. Até o final desta semana mais dois convênios serão assinados.

O Primeiro convênio assinado é do Detran-SP para melhoria do trânsito em Adamantina. O valor do convênio é de 435 mil e será destinado para semaforização, aquisição de um veículo para o Detran Adamantina, campanha de educação de trânsito em escolas e vias públicas, e a revitalização e implantação de rotatória.

Outro convênio assinado foi o do MIT no valor de 395 mil reais, sendo 93.561,25 reais para a revitalização da Lagoa dos Patos na Praça Euclydes Romanini, e 315.930,91 reais para a iluminação no Parque dos Pioneiros.

Mais dois convênios foram destinados para a infraestrutura, somando 1 milhão de reais. O recurso de 500 mil reais, conquistado através do governador do Estado de São Paulo, João Dória por meio de ofício dos vereadores Aguinaldo, Dinha e Eduardo Fiorilo, será destinado para recapeamento asfáltico. Para firmar esse convênio a Prefeitura de Adamantina contou também com a ajuda do deputado estadual Mauro Bragato.

O outro recurso que virá para o município, também de 500 mil reais, foi conquistado através do deputado estadual Marcos Pereira e também será destinado para o recapeamento asfáltico, que teve apoio do João Grandão. Com esses recursos serão mais de 38 mil metros quadrados recapeados no município.

Na quinta-feira (19), o convênio a ser assinado é com a Secretaria de Desenvolvimento para o Programa Esporte à Vida, no valor de 14 mil e 400 reais. O Programa beneficiará 120 crianças, de 6 à 14 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, com aulas de vôlei e futebol.

Na sexta-feira (20), o convênio para aquisição de equipamentos para a agricultura também será assinado. O valor do recurso é de 100 mil reais, foi conquistado através do deputado estadual Luiz Turco e também contou com a colaboração do deputado estadual Mauro Bragato.

No dia 06 de dezembro, a Prefeitura do Município de Adamantina também assinou um convênio no valor de R$ 200 mil para revitalização do Parque do Caldeira. A emenda é do Deputado Estadual Ed Thomas, a pedido do radialista e jornalista Jonas Bonassa, o Sabiá.

Outra novidade é a certificação do Programa Parcerias Municipais, cujo objetivo é superar propostas por meio da execução dos planos de ação visando superar os desafios nas áreas da educação, saúde e segurança pública.

O total de convênios assinados desde o começo de dezembro até agora somam R$2.144.400,00.