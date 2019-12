Saiba o que abre e fecha nas repartições municipais no Feriado de Ano Novo

Devido ao Ano Novo, na quarta-feira, 1º de janeiro de 2019, Feriado Confraternização Universal, não haverá expediente nas unidades administrativas de Adamantina. Conforme o Decreto 6.061 de 02 de dezembro de 2019 fica decretado ponto facultativo nos dias 31 de dezembro e dia 02 de janeiro.

O expediente será retomado na sexta-feira (3).

Confira abaixo o que abre e fecha em Adamantina

Coleta de Lixo – Por se tratar de um serviço essencial, ficará suspensa apenas no domingo (29) e na quarta-feira (1°). A coleta seletiva, que é normalmente realizada na quarta-feira, por conta do feriado será na quinta-feira (02).

Creches e Escolas Municipais

Educação Infantil Ciclo I (Creche) – Término das aulas na sexta-feira (20).

27/01 – Início do ano letivo com as crianças.

Educação Infantil Ciclo II (Pré-Escola) e Ensino Fundamental – Término das aulas terça-feira (17).

Feiras – Devido ao feriado no dia 1° de janeiro, a feira de quarta-feira não será realizada. Nos outros dias a programação segue normal.

Saúde – O Pronto Socorro da Santa Casa funcionará normalmente, plantão 24 horas.

Ganha Tempo – O Ganha Tempo também não funciona na terça-feira (31) devido ao ponto facultativo e ao feriado de ano novo (1°). Os serviços retornam sexta-feira (3). No espaço funcionam: Banco do Povo, Detran-SP, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e PROCON-SP.