Prefeitura de Adamantina fará entrega de veículo e equipamentos para a Casa do Garoto

Na sexta-feira (20), a Prefeitura do Município de Adamantina fará a entrega de um veículo e equipamentos para a Instituição Solidária Carlos Pegoraro, Casa do Garoto de Adamantina.

O veículo e os equipamentos foram adquiridos através de convênio federal pelo Ministério da Cidadania, que teve como objeto Estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Especial – Aquisição de bens, proposta voluntária com o apoio do Deputado Federal Evandro Gussi.

No total foram investidos R$ 104.906,00, sendo R$ 100.000,00 repasse do Governo Federal e R$ 4.906,00 contrapartida do município.

Atualmente a Casa do Garoto executa o serviço de acolhimento institucional e os serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos.