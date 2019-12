Casas invadidas no Mário Covas são desocupadas após decisão judicial

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) conseguiu junto à Justiça a reintegração de posse de 10 casas populares do Conjunto Habitacional “Mário Covas”, que em razão de problemas estruturais encontram-se interditadas desde a inauguração do bairro e mesmo assim foram invadidas várias vezes por famílias.

Com a decisão, tendo em vista que a ocupação gerava risco aos moradores, as famílias precisaram desocupar os imóveis e a Prefeitura de Adamantina deverá buscar uma solução definitiva para as moradias, conforme publicado pelo site ginoticias.

O chefe do executivo pleiteia agora que a CDHU faça os reparos e as reformas necessárias nessas casas para que possam ser reabitadas.

“Estive com o gerente regional da CDHU em Presidente Prudente, Milton Carlos de Mello, que informou sobre o envio de relatório para São Paulo. Nesta semana realizei nova cobrança no sentido de agilizar o processo, já que essas moradias têm finalidade social. Fechadas, trazem risco até para os vizinhos”, disse Cardim ao ginoticias.