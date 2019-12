Usuários contestam tópicos do Projeto de Lei sobre o transporte coletivo em Adamantina

Esteve na pauta de votações da sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira (13) o Projeto de Lei nº 092/19, de autoria da Prefeitura e que autoriza o Poder Executivo a instituir subsídio tarifário mensal para a operacionalização dos serviços de transporte coletivo urbano no município.

Mas antes mesmo de ir ao plenário a proposta gerou contestação dos usuários nas redes sociais. André Henrique Marques publicou sua insatisfação com relação ao trecho do PL que estabelecia que no próximo processo licitatório a ser aberto para o segundo semestre de 2020, as empresas poderão colocar para o transporte de passageiros veículos com idade média de 15 anos de uso.

“Com tanta preocupação com meio ambiente e além de se preocupar com a segurança da população será um retrocesso a próxima empresa de transporte público utilizar veículos com até 15 anos de uso. Minha sugestão que dou, seria as empresas utilizarem veículos menores ‘micro ônibus’ e não colocar para rodar veículos com tanto tempo de uso”, manifestou o cidadão.

O Projeto de Lei já havia sido aprovado pelos vereadores em Primeira Discussão. O vereador Alcio Ikeda respondeu a postagem e comentou que o PL, que iria para a Segunda Discussão e Redação Final, que também considerava a idade do veículo sugerida era alta demais, até porque se era a média possibilitaria que a empresa utilizasse ônibus com mais de 20, 25 e até 30 anos transportando a população.

A licitação seria aberta devido ao vencimento do prazo do contrato firmado pela Prefeitura com a atual concessionária do serviço de transporte urbano vencer em junho de 2020.