Prefeitura Adamantina faz entrega de dois veículos para o Lar dos Velhos

Na segunda-feira (16), a Prefeitura do Município de Adamantina fez a entrega de um Fiat Argo e uma Montana zero quilômetro para o uso do Lar dos Velhos, obra unida a Sociedade São Vicente de Paula.

Os veículos foram adquiridos através de convênio federal com o Ministério da Cidadania, que teve como objeto a Estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Especial – Aquisição de bens, proposta voluntária com o apoio do Deputado Federal Evandro Gussi.

No total foram investidos R$ 123.490,00 para aquisição dos veículos, sendo R$ 100.000,00 repasse do Governo Federal e R$ 23.490,00 contrapartida do município.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge