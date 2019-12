Chuva causa inundamentos em Adamantina, força da água derrubou uma aduela no Pioneiros

Secretário de Obras visitou todos os pontos afetados na cidade



A forte chuva que atinge Adamantina e região desde a tarde desta terça-feira (17), voltou a causar inundamentos em diversos pontos da Cidade Joia.



A reportagem do adamantinanet.com.br recebeu através de seus aplicativos de mensagens várias imagens e informações de pontos que sofreram alagamentos e outras ocorrências causadas pelo volume de águas.



Segundo internautas, os locais mais afetados até o momento foram o trevo de entrada da cidade pela Avenida Marechal Castelo Branco, imediações do Fórum, Avenida Adhemar de Barros, proximidades da Ave Cristo, entre o Navarro e a Matriz de Nossa Senhora de Fátima, Pioneiros, Alameda Maria Cândida Romanini, e em outros pontos da área central.



O trevo principal teve o tráfego de veículos interditado devido à inundação.



Nossa reportagem entrou em contato com o secretário de obras de Adamantina, Zerbini, que informou que junto com uma equipe de profissionais percorre os principais pontos afetados visando prestar os primeiros trabalhos de atendimento à população.



Zerbini informou ainda que o grande volume de água recebido pelas aduelas recentemente instaladas no Parque dos Pioneiros causou a queda de uma delas, porém, não afetou a obra e que as águas pluviais fluíram normalmente com o curso já direcionado pela galeria.



Para se ter uma ideia da força da vasão suportada pela nova galeria do Pioneiros, a aduela afetada foi arrastada por cerca de 15 metros do local em que estava instalada.



“Estamos à disposição da população para o atendimento no que for necessário, a natureza é imprevisível e sua ação é inesperada e inclusive inevitável, porém, contamos com um time de homens comprometidos em atender os munícipes no que for necessários em casos como este, podem contar com a Administração, em especial com a Secretaria de Obras”, destacou Zerbini.



CHUVA PREVISTA



A previsão de acordo com o Climatempo era de 25 mm de chuva para esta terça-feira com 90% de probabilidade, para amanhã (18), de acordo com o mesmo site meteorológico, são aguardados 20 mm de chuva sobre Adamantina com pancadas a qualquer hora, também com 90% de chances.



A nossa reportagem segue em plantão e a atualização desta matéria poderá ocorrer em qualquer momento.

FOTO: adamantinanet.com.br