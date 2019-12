UniFAI aplicou neste domingo último vestibular do ano para ingresso em 2020

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) aplicou neste domingo, 15, o último vestibular do ano para ingresso em 2020. Dessa vez, os acompanhantes e candidatos foram recepcionados no auditório Miguel Reale, bloco I do Câmpus II, e as provas foram aplicadas no bloco II.

Morador de Pacaembu (SP), o candidato Sebastião Augusto Grosso Tovani foi aluno da UniFAI por um semestre há 10 anos e decidiu prestar a prova para começar a graduação de Direito.

“Minha família já estudou na UniFAI. Sei a carreira que eles [mãe, tio e primo] têm e onde chegaram por meio da faculdade. O centro universitário é um dos melhores da região”, afirmou.

A técnica em enfermagem Adriana Montanhez, moradora de Valparaíso (SP), decidiu pelo curso de Odontologia. “A UniFAI é referência regional. Minha amiga Letícia estuda na instituição e sempre me deu ótimas indicações. Cursar Odontologia nasceu do coração de Deus para o meu em querer ajudar o próximo. No futuro, quero levar sorriso para as nações”, destacou.

O candidato Marcelo Issamu Hatakeyama, da cidade de Pacaembu, escolheu o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS): “Tenho uma irmã formada na área. Sempre me interessei pelo curso de TADS e decidi prestar na UniFAI”.

Para os aprovados no segundo vestibular 2020, o período de matrículas será de 07 a 10 de janeiro de 2020 no Câmpus I, localizado na rua Nove de Julho, nº 730.

Por Priscila Caldeira/Foto: Maria Clara S. C. de Toledo