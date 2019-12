Descontrolada, carreta invade pista contrária e vai parar em meio à vegetação no trevo da Lagoa Seca

Apesar do susto, ninguém se feriu

Uma carreta com placas de Ourinhos/SP foi parar em meio à vegetação após o condutor perder seu controle por volta das 12h15 na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Adamantina.



O acidente ocorreu quando o motorista seguia no sentido Adamantina/Flórida Paulista com o veículo e ao atingir o km 596 + 900 metros, no “trevo da Lagoa Seca”, acabou perdendo o controle da direção, cruzou a pista e foi parar em meio a vegetação no sentido contrário ao que seguia.



Por sorte, no momento do acidente, nenhum veículo fazia o sentido contrário passando pelo local.



Nossa reportagem esteve no local momentos após o acidente e conversou com o motorista que disse que os tanques estavam vazios e que tinha como destino a cidade de Nova Independência onde carregaria o bi-trem com álcool e que ao fazer o contorno do trevo, os semirreboques empurraram o cavalo mecânico sem que ele pudesse reverter tal situação até que o mesmo parasse ao encostar em um pequeno barranco às margens da rodovia.



Chovia no momento do acidente e a pista estava escorregadia, o que pode ter colaborado para que o fato ocorresse.



O condutor que tem 57 anos de idade e 30 de profissão de motorista, não sofreu nenhum ferimento. Ele passou pelo teste do bafômetro e não foi constatada a presença de álcool em seu organismo.



A Polícia Rodoviária esteve no local e registrou o acidente. Uma equipe da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem também atuou nesta ocorrência.

FOTOS: Diego Fernandes Silva / adamantinanet.com.br