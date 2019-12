CMDCA e CMI mantém mobilização em prol do ‘Imposto Renda do Bem’

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal do Idoso (CMI), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, mantém a mobilização em prol da Campanha do Imposto de Renda do Bem.

Na última segunda-feira (09), um grupo de voluntários esteve percorrendo o comércio local de Adamantina, no período noturno, realizando panfletagem, juntamente com o ‘Lima’, o leão do bem, mascote da campanha.

‘O Imposto de Renda do Bem’ é uma grande alternativa em que o contribuinte tem a oportunidade de ajudar às entidades assistenciais de Adamantina, fazendo com que os recursos que seriam destinados ao Governo fiquem na cidade e sejam utilizados pelas instituições do município, sem gerar qualquer gasto a mais ao contribuinte.

Doações até 31 de dezembro

Até 31 de dezembro de 2019, as pessoas físicas e jurídicas podem realizar doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ou ao Fundo Municipal do Idoso (FMI), podendo abater o valor doado do seu Imposto de Renda devido ao Governo, ou seja, na prática, ao ajudar uma entidade, o contribuinte vai pagar menos imposto à Receita ou receberá uma restituição maior. As doações podem ser feitas diretamente nas contas bancárias dos Fundos Municipais.

A conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é no Banco do Brasil, agência 0470-7, conta corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02. Já a conta bancária do Fundo Municipal do Idoso (FMI) é na Caixa Econômica Federal, agência 027, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001-37.

Mais informações podem ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do telefone: (18) 3521-2011, no setor de contabilidade da Prefeitura pelo telefone: (18) 3502-9044 ou com seu contador de confiança.

Assess. Imprensa/IR do Bem