Administração justifica percentual do reajuste aos servidores e destaca que é o dobro da inflação

Retirado pelos vereadores da pauta de votações na sessão extraordinária realizada no dia 5 de dezembro para melhores estudos, o PLC (Projeto de Lei Complementar) nº 036/19, encaminhado pelo Poder Executivo e que estipula o índice de 5% de reajuste nos salários dos servidores municipais foi justificado pela Administração Municipal.

“A inflação prevista para o ano de 2019 é de 2,49%, com isso estamos propondo o dobro de reajuste. Nos anos anteriores o reajuste para Servidores Públicos do município de Adamantina foi acima da inflação anual”, declarou o prefeito Márcio Cardim em nota encaminhada à imprensa.

A Administração posiciona ainda que a propositura justifica-se na necessidade de amenizar as perdas salariais, sendo os índices distribuídos em 5% de reajuste anual, referente ao período de março de 2019 a janeiro de 2020. E recorda que desde o ano de 2017 foram concedidos 13,6% de reajuste anual para os servidores públicos de Adamantina

Os vereadores retiraram o PLC pelo fato de o Executivo de não ter se reunido e compartilhado com eles a decisão do percentual, assim como também não teria feito com o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região de Adamantina).

Caso seja aprovado, com modificação no percentual ou não, o acréscimo terá vigência somente a partir de 1º de janeiro de 2020.

O reajuste salarial previsto no PLC contempla os funcionários da Prefeitura e também do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).